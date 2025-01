"Keine Bedenken"

Der Flughafen Hahn sieht in der irischen Fluggesellschaft Ryanair auch für die Zukunft einen wichtigen Partner.

"Ryanair steht zum Hahn. Klar, weil wir natürlich auch kurze Wege haben", sagte Geschäftsführer Rüdiger Franke der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist natürlich ein Marktplayer, der sehr dominant ist, keine Frage. Aber der Low-Cost-Markt generell zählt ja jetzt zu den Wachstumsbringern."

Am Hahn gebe es kurze Wege und Drehzeiten und geringe Gebühren. "Das alles trägt dazu bei, dass wir da keine Bedenken haben und dass die Ryanair eher aufstockt."

Franke: Andere Länder stärker gewachsen

Beim Luftfahrtstandort Deutschland sieht Franke dagegen eher Probleme. "In Deutschland haben wir einen schrumpfenden Markt im Moment", sagte er. "Wir sind in Deutschland noch nicht mal auf Vor-Corona-Niveau und alle anderen Länder um uns herum, ohne Ausnahme, sind viel, viel stärker gewachsen."

Es gebe extrem hohe Standortkosten. Eine neue Regierung sollte die Luftverkehrssteuer abschaffen, sagte er. "Ich wünsche mir da schon, dass man bei den Steuern etwas runterfährt und damit wieder wettbewerbsfähiger wird, weil das damit verbundene Wachstum die Steuern allemal wieder reinholt."

Am Montag verliert die Ryanair-Aktie an der EURONEXT in Dublin zeitweise 1,07 Prozent auf 18,575 Euro.

