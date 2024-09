"Langweilige" Strategie

Gemeinsam mit ihrem Ehemann verfügt Kamala Harris über ein Millionenvermögen. So ist die US-Präsidentschaftskandidatin investiert.

• Kamala Harris verfügt mit Ehemann über Vermögen in Millionenhöhe

• "Langweilige" Investmentstrategie

• Präsidentschaftskandidatin setzt vor allem auf passive Fonds



Harris investiert eher konservativ

Die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihre Einnahmen vor allem als Anwältin sowie Buchautorin generiert, als Vizepräsidentin verdient sie außerdem rund 218.000 US-Dollar pro Jahr. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Doug Emhoff verfügt sie mittlerweile über ein Vermögen von etwas mehr als acht Millionen US-Dollar, wie aus einem Bericht von Forbes hervorgeht. Das Geld setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die Basis bilde eine "langweilige" Investmentstrategie, wie CNBC sie bezeichnete. Dem letzten Steuerbericht zufolge nahm das Paar 2023 etwa 450.000 US-Dollar ein. Daneben setzten die 59-Jährige sowie ihr ebenfalls 59-jähriger Ehemann vor allem auf passive Fonds. Wie Forbes berichtet, sei Harris in acht Fonds investiert, während es bei ihrem Partner über 30 seien. In ihren Depots befänden sich insbesondere auch ETFs von BlackRock und Vanguard. Darüber hinaus hätten die Eheleute dem Bericht nach rund 850.000 US-Dollar an Bargeld als Sicherheit zurückgelegt. Zum Vermögen zähle des weiteren eine Hypothek im Wert von zwischen einer und fünf Millionen US-Dollar sowie ein sogenannter "Differed Compensation Plan" - ein Altersvorsorgeplan - der Stadt San Francisco. Außerdem habe die renommierte Politikerin in den vergangenen Jahren dreistellige Millionenbeträge an Tantiemen etwa für ihr Kinderbuch "Superheroes are Everywhere" sowie weitere Bücher erhalten. Harris und Emhof nennen zudem ein Haus in Brentwood, Kalifornien, ihr Eigen, dessen Wert mittlerweile auf rund 4,4 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Profitable Wahlen - ob Sieg oder nicht

Wie aus einem weiteren Forbes-Bericht hervorgeht, werde die Präsidentschaftskandidatin von den Wahlen 2024 in finanzieller Hinsicht in jedem Fall profitieren - ob Sieg oder Niederlage. Wie die Vergangenheit zeigt, konnten frühere Präsidentschaftskandidaten nach einem Misserfolg etwa durch Memoiren, Vortragsreisen oder andere Formate Millionen US-Dollar einsammeln. Diesem Beispiel könnte auch Harris im Falle einer Niederlage folgen und so ihr Vermögen steigern. Daneben könnte auch ihr Ehemann Emhoff dafür sorgen, das gemeinsame Vermögen zu vergrößern. Forbes zufolge könnte der frühere Unterhaltungsanwalt, der seinen Job niederlegte, um an der Georgetown University Jura zu studieren sowie sich auf seine Pflichten als Second Gentleman zu konzentrieren, einige Jahre früher in seinen vorherigen Beruf zurückkehren. Diese Möglichkeit wäre auch aufgrund seiner wertvollen Kontakte in der Regierung durchaus lukrativ.

Sollte Harris die Wahl im November hingegen für sich entscheiden, würde sie neben einem Herrenhaus auch eine Aufwandsentschädigung von 50.000 US-Dollar sowie eine Gehaltserhöhung von etwa 80 Prozent auf 400.000 US-Dollar erhalten, wie Forbes berichtet. Darüber hinaus könnte sie sich auf eine Pension gemäß dem Former Presidents Act freuen - etwa 235.000 US-Dollar jährlich für den Rest ihres Lebens, sobald sie aus dem Amt ausscheidet.

Im Vergleich zu Harris hat ihr Konkurrent Donald Trump einen anderen Weg eingeschlagen hinsichtlich der Investitionsstrategie. Das Vermögen Trumps beläuft sich derweil auf rund 7,5 Milliarden US-Dollar, wie aus einem Bericht des Forbes-Magazins hervorgeht.

Redaktion finanzen.net