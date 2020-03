SMA Solar-Aktie kräftig im Plus: SMA Solar hält trotz Corona-Krise an Jahreszielen fest

"Das Coronavirus hat bisher nur geringe negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf", sagte SMA Solar -Vorstandssprecher Jürgen Reinert bei der Vorstellung des Geschäftsberichts am Donnerstag in Niestetal bei Kassel. So soll der Umsatz im laufenden Jahr weiterhin auf 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro klettern. Für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat er eine Steigerung auf 50 bis 80 Millionen Euro im Auge.

Auftragseingang und Umsatz hätten sich seit Jahresbeginn weiterhin positiv entwickelt, sagte Reinert. Lieferengpässe seien gering geblieben. Für das erste Quartal erwartet er einen Umsatz von 275 bis 285 Millionen Euro, das Ebitda soll bei 12 bis 15 Millionen Euro liegen. Im abgelaufenen Jahr stieg das Ebitda von minus 69 auf plus 34 Millionen Euro, fiel aber rund eine Million geringer aus als bei der Vorlage vorläufiger Zahlen im Februar gemeldet. Unter dem Strich dämmte der Konzern seinen Nettoverlust von 175,5 auf 8,6 Millionen Euro ein.

Prognosebestätigung von SMA Solar wird goutiert

Beibehaltene Prognosen kommen in der aktuellen Coronavirus-Krise am Aktienmarkt gut an. SMA Solar-Papiere legen im XETRA-Handel zwischenzeitlich 8,19 Prozent auf 25,90 Euro zu.

Die endgültigen Zahlen für 2019 stimmten mit den Vorab-Daten überein und die Prognose für 2020 könne sich gerade in diesen Zeiten sehen lassen, kommentierte ein Händler. Die Aktien dürften nun einen Boden gefunden haben und weiter steigen, so der Experte. In der Vorwoche hatten sie mit teils unter 18 Euro so tief notiert wie zuletzt vor einem Jahr.

