Ein Rihanna-Tweet schickt die Snap-Aktie wieder nach Süden

"Würdest du eher Rihanna schlagen oder Chris Brown verprügeln?" Mit dieser Werbeanzeige sorgte Snapchat für heftige Kritik. Und zwar bei der Protagonistin der Anzeige selbst: Rihanna. Über eine Instagram -Story ließ sie ihrem Ärger freien Lauf. Auch Chris Brown meldete sich zu Wort. Die Folgen bekam Snap an der Börse zu spüren.

Werbung mit Folgen

Es sollte eine ganz normale Werbeanzeige sein, wie sie auf allen Online-Plattformen zu sehen ist. Allerdings entpuppte sich diese Anzeige auf Snapchat als ziemliches Desaster für das Unternehmen. Beworben werden sollte ein Handyspiel namens "Would You Rather" (dt.: "Würdest du eher"), auf dem Nutzern die Möglichkeit gegeben wird, zwischen zwei Optionen zu wählen. Und dieses Mal ging es darum, ob man lieber "Rihanna schlagen" oder "Chris Brown verprügeln" würde, was die Popsängerin merklich verärgert hat.

Rihanna Drags Shapchat Over Ad ‘Would You Rather Slap Rihanna or Punch Chris Brown’ https://t.co/tx3Syj7Kqc pic.twitter.com/X9zKJ6mYox - Atlanta Black Star (@ATLBlackStar) 15. März 2018

"Schämt euch"

"Ihr habt Geld ausgegeben, um etwas entwickeln zu lassen, das vorsätzlich Opfern von häuslicher Gewalt Schande bereitet, um dann einen Witz daraus zu machen!", äußerte sie in der mehrere Zeilen langen Nachricht. "Ich würde es gerne Ignoranz nennen, aber ich weiß, dass ihr nicht so dumm seid", schreibt die Sängerin weiter, die 2009 selbst Opfer häuslicher Gewalt gewesen ist. Es ginge ihr dabei an erster Stelle nicht um sich selbst, sondern um all die Frauen, Kinder und Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt sind und es noch nicht geschafft haben, aus der Situation heraus zu kommen.

This @rihanna's rightful response to a Snapchat ad for a game asking users, "would you rather slap Rihanna or punch Chris Brown?" I am so blown... pic.twitter.com/GyiY5XBNgY - gina cherelus (@jeanuh_) 15. März 2018

Auch Chris Brown reagierte auf die Anzeige. Über seinen Anwalt ließ er verlauten, dass "wer auch immer das bei Snapchat gepostet hat, [...] gechlagen" gehört. Der Mutterkonzern habe sich umgehend bei der 30-Jährigen entschuldigt und die Anzeige entfernt. Man leite entsprechende Verfahren ein, um zu überprüfen, wie es zu der Veröffentlichung kam. Sie sei "ekelhaft" und entspreche nicht dem Standpunkt des Unternehmens. Doch davon lässt sich der Megastar nur wenig beeindrucken: "Schämt euch. Wirf die App und die Entschuldigung weg."

Snap-Aktie erneut massiv unter Druck

Snapchat könnte sich bald auf einen großen Rückgang von Nutzern gefasst machen müssen, denn viele reagierten auf Rihannas Aufruf und kündigten an, ihre Snap-Accounts löschen zu wollen. Die Folgen hiervon bekommt das Unternehmen derzeit an der Börse zu spüren: Um ganze vier Prozent gab die Snap-Aktie am Donnerstag nach. Anleger befürchten nun, dass die App aufgrund der immer häufigeren Kritik nicht mehr genutzt wird. Erst im Februar sorgte ein Tweet von Kylie Jenner für einen ersten massiven Kursrückgang der Aktie in diesem Jahr.

