Covestro-Aktie reagiert positiv: Covestro hat wohl das Milliarden-Übernahmeangebot aus Abu Dhabi abgelehnt

Covestro hat dem Adnoc-Management in einem Brief mitgeteilt, dass die zugrundeliegende Bewertung zu niedrig sei, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Berufung auf Insider berichtete.

Auf der Basis seien keine weiteren Diskussionen möglich, hieß es weiter. Wenn sich die Bedingungen ändern, sei man eventuell zu Gesprächen über eine Transaktion bereit, berichtete Bloomberg weiter. Bloomberg hatte zum ersten Mal am Dienstag über ein Interesse von Adnoc an Covestro berichtet. Die Aktie drehte am Donnerstagmittag in Reaktion auf den Bericht ins Plus.

Covestro kämpfte zuletzt mit einer unsicheren Konjunktur, hatte aber nach einem besser als befürchtet ausgefallenen ersten Quartal seine Prognosen Ende April angehoben und erwartet 2023 demnach im besten Fall einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau.

Die Covestro-Aktie steigt via XETRA zeitweise 2,5 Prozent auf 48,33 Euro.

