350.000 Besucher auf der Grünen Woche - Messechef zufrieden

25.01.26 15:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Besucherzahl auf der diesjährigen Grünen Woche hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Rund 350.000 Menschen kamen nach vorläufiger Zählung zur 90. Ausgabe der Agrarmesse, die an diesem Sonntag zu Ende geht, wie die Berliner Messe mitteilte. Das waren demnach rund 40.000 Besucherinnen und Besucher mehr als im Vorjahr. Erwartet worden waren zu Beginn rund 325.000 Gäste. "Das enorme Besucherinteresse war überwältigend", hieß es von Messechef Mario Tobias.

Dem RBB zufolge war der Ansturm am letzten Messewochenende so groß, dass zeitweise ein Einlassstopp ausgesprochen wurde. Tobias lobte die gute Stimmung in den Hallen, intensive Debatten und ein großes politisches Interesse. "Die Grüne Woche ist der Treffpunkt für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und bietet dem öffentlichen Diskurs über Landwirtschaft und Ernährung eine aufmerksamkeitsstarke Bühne." Sein Dank gelte den Ausstellern, Partnern und Ländern.

Die Grüne Woche feierte in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Die erste Landwirtschaftsschau in Berlin eröffnete im Februar 1926. Es ist die größte Messe in Berlin. Auch in diesem Jahr zog sie prominente politische Gäste an. Zur Eröffnungsfeier kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ließ sich bei einem eigenen Rundgang durch die Hallen führen. Für Agrarminister Alois Rainer (CSU) war es die erste Grüne Woche in dieser Funktion./maa/DP/jha