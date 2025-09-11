3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Abend auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von 3M gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 158,62 USD.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 158,62 USD. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 158,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 159,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 297.405 3M-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 164,00 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 29,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Am 18.07.2025 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6,26 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,92 USD je Aktie.

