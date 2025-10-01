3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

3M im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 154,86 USD nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 154,86 USD. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 154,29 USD. Bei 154,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 52.634 3M-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 26,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 7,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

