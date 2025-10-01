DAX24.125 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.642 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1753 +0,1%Öl65,27 -2,7%Gold3.877 +0,5%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines 
3. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab
3M im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

01.10.25 16:09 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 154,86 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
130,84 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 154,86 USD. Im Tief verlor die 3M-Aktie bis auf 154,29 USD. Bei 154,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 52.634 3M-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 26,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. 3M hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 7,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
