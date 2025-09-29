3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 154,26 USD.

Um 15:50 Uhr wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 154,26 USD nach oben. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,50 USD aus. Bei 153,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 24.220 3M-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD. 6,31 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 25,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 18.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6,34 Mrd. USD gegenüber 6,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,92 USD je 3M-Aktie.

