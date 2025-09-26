3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich 3M

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 3M. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 153,14 USD zu.

Das Papier von 3M konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 153,14 USD. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 153,94 USD zu. Bei 153,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 32.991 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 164,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 7,09 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,96 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 18.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 6,34 Mrd. USD gegenüber 6,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,92 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen