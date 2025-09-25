3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagabend billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 152,84 USD.

Die 3M-Aktie notierte um 20:05 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 152,84 USD. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,60 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 109.284 3M-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach oben. Bei 122,58 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,80 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 18.07.2025. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

