NYSE-Handel Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Dow Jones-Performance im Blick

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,20 Prozent schwächer bei 45.544,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,384 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,122 Prozent schwächer bei 45.581,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 45.636,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 45.616,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45.377,21 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,132 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 29.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44.632,99 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 29.05.2025, mit 42.215,73 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 29.08.2024, den Wert von 41.335,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,44 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45.757,84 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 2,51 Prozent auf 309,87 USD), American Express (+ 1,31 Prozent auf 331,28 USD), Merck (+ 1,09 Prozent auf 84,12 USD), Johnson Johnson (+ 0,98 Prozent auf 177,17 USD) und Coca-Cola (+ 0,92 Prozent auf 68,99 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-3,65 Prozent auf 419,04 USD), NVIDIA (-3,32 Prozent auf 174,18 USD), 3M (-1,29 Prozent auf 155,53 USD), Amazon (-1,12 Prozent auf 229,00 USD) und IBM (-0,91 Prozent auf 243,49 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 61.021.886 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones präsentiert die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

