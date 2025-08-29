Vor Inflationsdaten: DAX mit leichten Verlusten erwartet -- China-Börsen im Plus - Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag etwas nachgeben. Der DAX wird am Freitag in ersten Indikationen 0,2 Prozent tiefer auf 24.001 Punkte taxiert. Am Donnerstag verabschiedete er sich 0,03 Prozent schwächer bei 24.039,92 Punkten aus dem Handel.

Der TecDAX schloss am Donnerstag 0,1 Prozent leichter bei 3.743,01 Einheiten. Der DAX dürfte am Freitag seine jüngste Schwäche fortsetzen. Zuletzt konnte er seine 50-Tage-Linie nur knapp verteidigen und fiel am Donnerstag zeitweise darunter. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt zwar in Reichweite, doch ein klarer Trend fehlt. Nach oben ist der Weg derzeit blockiert, unter 24.000 Punkten treten Käufer auf den Plan, beschreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber die aktuelle Lage. Im Fokus steht am Freitag die vorläufige Inflationsrate für August: Erwartet werden stabile Verbraucherpreise zum Vormonat, was im Jahresvergleich jedoch einen leichten Anstieg bedeuten würde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten wagten sich am Donnerstag nur vorübergehend aus ihrer Deckung. Der EURO STOXX 50 hielt sich nahe der Nulllinie. Er hatte den Handel zuvor mit einem kleinen Plus aufgenommen und zunächst noch etwas zugelegt. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,09 Prozent stärker bei 5.398,18 Zählern in den Feierabend. Die bislang oft bemühte "Ausrede" des Wartens auf die NVIDIA-Zahlen entfiel nun, doch ein klarer Kurstreiber für Europas Börsen war aus den Ergebnissen des KI-Giganten nicht abzuleiten. Zwar überzeugten die Quartalszahlen und bestätigten das dynamische Wachstum im KI-Sektor, was grundsätzlich Rückenwind für Technologiewerte bedeutet. Allerdings hatten Anleger in Bereichen wie den Rechenzentren noch stärkere Impulse erwartet, sodass zunächst Gewinnmitnahmen bei Branchenaktien einsetzen dürften. Für den breiten Markt zählte vor allem, dass NVIDIA keine Enttäuschung lieferte. Damit rückten nun andere Themen in den Vordergrund - etwa die Versuche von Donald Trump , Fed-Gouverneurin Lisa Cook loszuwerden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen notierten im Donnerstagshandel unentschlossen. Der Dow Jones hatte die Sitzung marginal höher begonnen und machte auch anschließend keine großen Schritte. Zum Schluss stand schließlich ein kleines Plus von 0,16 Prozent bei 45.636,90 Punkten an der Kurstafel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich im Verlauf fester und ging mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent auf 21.705,16 Zähler in den Feierabend.

Der S&P 500 erklomm im Verlauf am Donnerstag gar einen neuen Höchststand bei 6.508,23 Punkten, bevor er noch 0,32 Prozent fester bei 6.501,86 Stellen aus dem Handel ging. Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag mit einer unsicheren Tendenz. Hintergrund waren die Quartalszahlen von NVIDIA, die gemischt ausfielen: Zwar blieb der Umsatz im Bereich Rechenzentren knapp unter den Erwartungen, insgesamt übertraf der Konzern jedoch die Analystenschätzungen. Konjunkturseitig wurden das US-BIP für das zweite Quartal auf annualisiert 3,3 Prozent nach oben revidiert und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten im Rahmen der Erwartungen veröffentlicht. Angesichts jüngster Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zum Arbeitsmarkt erhalten diese Zahlen jedoch besondere Aufmerksamkeit, da sie die Spekulationen auf eine Zinssenkung im September zusätzlich beeinflussen könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



