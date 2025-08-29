DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,5%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.416 -1,0%Euro1,1664 -0,1%Öl68,24 ±-0,0%Gold3.408 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX mit leichten Verlusten erwartet -- China-Börsen im Plus - Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank
Top News
Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank
DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Heute im Fokus

Vor Inflationsdaten: DAX mit leichten Verlusten erwartet -- China-Börsen im Plus - Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank

aktualisiert 29.08.25 07:21 Uhr

Trump-Zölle treiben Kosten für Caterpillar weiter in die Milliarden. EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg. Vonovia platziert erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt. Attraktive Gegner für BVB - Zweimal auf die Insel.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag etwas nachgeben.

Der DAX wird am Freitag in ersten Indikationen 0,2 Prozent tiefer auf 24.001 Punkte taxiert. Am Donnerstag verabschiedete er sich 0,03 Prozent schwächer bei 24.039,92 Punkten aus dem Handel.
Der TecDAX schloss am Donnerstag 0,1 Prozent leichter bei 3.743,01 Einheiten.

Der DAX dürfte am Freitag seine jüngste Schwäche fortsetzen. Zuletzt konnte er seine 50-Tage-Linie nur knapp verteidigen und fiel am Donnerstag zeitweise darunter. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten bleibt zwar in Reichweite, doch ein klarer Trend fehlt. Nach oben ist der Weg derzeit blockiert, unter 24.000 Punkten treten Käufer auf den Plan, beschreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber die aktuelle Lage.

Im Fokus steht am Freitag die vorläufige Inflationsrate für August: Erwartet werden stabile Verbraucherpreise zum Vormonat, was im Jahresvergleich jedoch einen leichten Anstieg bedeuten würde.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank
UniCreditCaterpillarSnowflakeCrowdStrikeNVIDIAPalantirClara Technologies

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

28.08.25DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
27.08.25US-Börsen letztlich in Grün -- DAX schließt in Rot -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn -- Snowflake, CrowdStrike, MongoDB, PayPal, Novo Nordisk im Fokus
26.08.25DAX schließt tiefer -- US-Börsen letztlich fest -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clarlogies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokusa Techno
25.08.25Wall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
22.08.25Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten