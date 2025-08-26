Ausblick: Aroundtown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Aroundtown SA.
Werte in diesem Artikel
Aroundtown SA gibt am 27.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,120 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,340 EUR je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 339,0 Millionen EUR - das würde einem Abschlag von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 384,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,365 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,050 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,54 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Aroundtown SA News
Bildquellen: Aroundtown SA
Nachrichten zu Aroundtown SA
Analysen zu Aroundtown SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|17.07.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|26.06.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|28.05.2025
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|22.05.2025
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|28.05.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.05.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.2024
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen