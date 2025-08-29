DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1641 ±0,0%Öl67,45 -0,5%Gold3.391 -0,2%
Heute im Fokus
DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
10 vor 9

Nach NVIDIA-Bilanz: 10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

28.08.25 08:00 Uhr
Nach Bilanz der NASDAQ-Aktie NVIDIA: Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.046,2 PKT -106,7 PKT -0,44%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.201,8 PKT -323,2 PKT -1,27%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
42.814,8 PKT 294,6 PKT 0,69%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.800,4 PKT -68,0 PKT -1,76%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit kleinem Plus erwartet

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,10 Prozent höher auf 24.070,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost tendieren uneinheitlich

In Tokio zeigt sich der Leitindex Nikkei 225 derzeit 0,66 Prozent stärker bei 42.802,80 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite unterdessen 0,58 Prozent tiefer auf 3.778,42 Zähler.

Daneben verliert der Hang Seng in Hongkong 1,26 Prozent auf 24.884,44 Stellen.

3. NVIDIA-Aktie tiefer: KI-Platzhirsch NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz - Rechenzentren-Umsatz belastet

Zum Ende der US-Berichtssaison stand am Mittwoch noch eine der wohl wichtigsten Bilanzen auf dem Programm: Der KI-Riese NVIDIA hat seine Bücher geöffnet. So kommen die Zahlen am Markt an. Zur Nachricht

4. Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen

Das KI-Unternehmen Snowflake hat am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA die Bilanz für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Zur Nachricht

5. Delivery Hero-Aktie fällt: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher

Der Essenlieferdienst Delivery Hero muss im laufenden Jahr beim Gewinn wegen ungünstiger Wechselkurseffekte wohl kleinere Brötchen backen. Zur Nachricht

6. CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen CrowdStrike hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So reagiert die Aktie. Zur Nachricht

7. Commerzbank-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit

Commerzbank-Vorstand Michael Kotzbauer hat abermals vor den Folgen einer Übernahme durch den Großaktionär UniCredit gewarnt. Zur Nachricht

8. Cavendish Hydrogen-Aktie im Fokus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise tendieren am Donnerstagmorgen etwas tiefer.

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich am Morgen wenig verändert bei 1,1639 US-Dollar.

Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com

