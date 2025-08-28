DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,25 +1,6%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.839 +1,4%Euro1,1638 ±-0,0%Öl67,42 -0,6%Gold3.388 -0,3%
Heute im Fokus

Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus

aktualisiert 28.08.25 07:41 Uhr

PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit. E.ON begibt grüne Anleihen. Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL. TAG Immobilien begibt Anleihe. Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen. Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex bewegte sich zur Wochenmitte abwärts.

Der DAX stieg minimal fester in den Mittwochshandel ein, notierte anschließend jedoch unterhalb der Nulllinie. Zeitweise rutschte er dabei unter die viel beachtete, runde Marke von 24.000 Punkten. Er beendete den Handel 0,44 Prozent im Minus bei 24.046,21 Punkten.
Der TecDAX zeigte sich zur Handelseröffnung ebenso marginal stärker und bewegte sich anschließend knapp in der Verlustzone, wo er die Sitzung letztlich 0,20 Prozent tiefer bei 3.749,50 Einheiten beendete.

Am deutschen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Mittwoch in Verkaufslaune - im Vorfeld der am Abend erwarteten Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs NVIDIA. Finanzmarktexperte Andreas Lipkow sprach laut dpa-AFX von einer insgesamt "stabilen Seitenlage" der hiesigen Börse. "Die Handelsimpulse sind derzeit rar gesät und umso stärker werden die wenigen Nachrichten und Ereignisse fokussiert", bemerkte er. Ergebnisse des US-Giganten NVIDIA könnten neue Impulse für die gesamte Branche liefern - auch wenn die jüngste KI-Rally bereits viele gute Nachrichten eingepreist hat.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

