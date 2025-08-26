DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.617 +0,1%Nas21.730 +0,7%Bitcoin96.170 +0,7%Euro1,1688 +0,4%Öl68,38 +0,9%Gold3.420 +0,7%
Wichtiger Wachstumsbereich

Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank

28.08.25 20:37 Uhr
Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Visier: UniCredit stärkt Position in Griechenland - höhere Anteile an Alpha Bank | finanzen.net

UniCredit erhöht ihren Anteil an der griechischen Alpha Bank.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alpha Bank AE (spons. ADRs)
0,84 EUR 0,02 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ALPHA BANK S.A. Registered Shs
3,55 EUR -0,00 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
66,12 EUR -0,17 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die italienische Bank gab bekannt, dass sie zusätzliche Finanzinstrumente für einen Anteil von rund 5 Prozent an der Alpha Bank erworben habe, wodurch sich ihr Gesamtanteil auf etwa 26 Prozent erhöhe.

"Unsere Investition in Alpha hat die Erwartungen weit übertroffen und ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsbereich innerhalb unseres Geschäftes", sagte UniCredit-CEO Andrea Orcel. Die Bank gab nicht bekannt, wie viel sie für den Anteil zahlt, erklärte jedoch unter Berufung auf Analystenprognosen, dass die Beteiligung ihr im nächsten Jahr einen Nettogewinn von rund 244 Millionen Euro einbringen dürfte.

Die Aufstockung der Beteiligung an der Alpha Bank werde die Kernkapitalquote CET1 von UniCredit - ein wichtiger Maßstab für die Kapitalstärke - um etwa 65 Basispunkte senken.

DOW JONES

