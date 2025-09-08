DAX 23.807 +0,9%ESt50 5.363 +0,8%Top 10 Crypto 15,36 -2,8%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.602 +0,4%Euro 1,1766 +0,1%Öl 66,50 +0,4%Gold 3.639 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML im Fokus
Top News
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich vorbörslich mit leichten Verlusten DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich vorbörslich mit leichten Verlusten
Kurssprung bei Nebius-Aktie: Microsoft-Auftrag sorgt für Aufwind Kurssprung bei Nebius-Aktie: Microsoft-Auftrag sorgt für Aufwind
UniCredit Aktie

UniCredit Aktien-Sparplan
65,87 EUR -0,20 EUR -0,30 %
STU
65,44 EUR -0,52 EUR -0,79 %
GVIE
Marktkap. 101,12 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

08:16 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
65,87 EUR -0,20 EUR -0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 70 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee und ihre Kollegen setzen im Rahmen der am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Sie gehen davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,44 €		 Abst. Kursziel*:
22,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,45%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

08:16 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 UniCredit Kaufen DZ BANK
02.09.25 UniCredit Equal-weight Morgan Stanley
27.08.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

