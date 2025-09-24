Goldman Sachs Group Inc.

UniCredit Buy

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 77,10 auf 80,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens rechnet mittelfristig mit einer starken Entwicklung der Einnahmen. Gestützt werde dies auch durch Internationalisierung des Lebensversicherungsgeschäfts und die Konsolidierung des Commerzbank-Anteils, schrieb Sofie Peterzens am Mittwochabend in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

