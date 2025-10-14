DAX24.064 -1,3%Est505.505 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,62 -2,8%Gold4.136 +0,6%
Kursentwicklung im Fokus

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit büßt am Dienstagmittag ein

14.10.25 12:04 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit büßt am Dienstagmittag ein

Die Aktie von UniCredit gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 61,93 EUR.

Um 11:54 Uhr ging es für die UniCredit-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 61,93 EUR. Der Kurs der UniCredit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,00 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 62,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58 UniCredit-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 12,90 Prozent Luft nach oben. Bei 35,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 42,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,29 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,05 EUR aus.

UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat UniCredit im vergangenen Quartal 6,99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je UniCredit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

