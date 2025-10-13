UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von UniCredit gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 62,60 EUR zu.

Um 11:55 Uhr wies die UniCredit-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 62,60 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die UniCredit-Aktie bei 62,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,81 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 841 UniCredit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 69,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,69 Prozent. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 75,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für UniCredit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,29 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,05 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte UniCredit die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 6,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

