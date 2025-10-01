UniCredit Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 80,60 auf 80,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens gab ihren Schätzungen am Mittwoch in einem Ausblick auf den Quartalsbericht der Großbank am 22. Oktober den letzten Feinschliff. Sie hält es für möglich, dass die Jahresziele in Kürze aufgestockt werden./ag/edh
|12:11
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
