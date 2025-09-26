JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

14:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor Quartalszahlen von 80 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank dürfte solide Erträge vorlegen, schrieb Delphine Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht aber davon aus, dass die Konsensschätzung für die Kernkapitalquote nach unten korrigiert werden muss./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST

