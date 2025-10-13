UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UniCredit. Zuletzt stieg die UniCredit-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 62,83 EUR.

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 62,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die UniCredit-Aktie bei 62,83 EUR. Mit einem Wert von 62,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 10,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,65 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,05 EUR je UniCredit-Aktie aus.

UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den UniCredit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

