UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UniCredit. Zuletzt stieg die UniCredit-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 62,83 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 62,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die UniCredit-Aktie bei 62,83 EUR. Mit einem Wert von 62,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151 UniCredit-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 10,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,65 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,05 EUR je UniCredit-Aktie aus.
UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Experten taxieren den UniCredit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,65 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie
UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv
Commerzbank-Aktie im Minus: UniCredit kontrolliert 29 Prozent der Anteile
UniCredit-Aktie trotzdem leichter: 2027 noch mehr Gewinn erwartet
Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen