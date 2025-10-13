DAX24.388 +0,6%Est505.576 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Blick auf Aktienkurs

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag stärker

13.10.25 09:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UniCredit. Zuletzt stieg die UniCredit-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 62,83 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
62,82 EUR 0,57 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 62,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die UniCredit-Aktie bei 62,83 EUR. Mit einem Wert von 62,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 10,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,65 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,05 EUR je UniCredit-Aktie aus.

UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den UniCredit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
