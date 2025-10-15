UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit legt am Vormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von UniCredit. Das Papier von UniCredit konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 63,14 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 63,14 EUR. In der Spitze gewann die UniCredit-Aktie bis auf 63,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,15 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 11 UniCredit-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UniCredit-Aktie somit 9,70 Prozent niedriger. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 43,54 Prozent wieder erreichen.
Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,29 EUR je UniCredit-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,05 EUR.
UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 100,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UniCredit-Aktie in Höhe von 6,65 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie
Commerzbank-Aktie etwas tiefer: Stellenabbau schreitet laut Betriebsrat zügig voran
Erste Schätzungen: UniCredit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv
Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen