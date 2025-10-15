UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von UniCredit. Zuletzt konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 63,01 EUR.

Das Papier von UniCredit legte um 15:59 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 63,01 EUR. In der Spitze legte die UniCredit-Aktie bis auf 63,95 EUR zu. Mit einem Wert von 63,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der UniCredit-Aktie belief sich zuletzt auf 200 Aktien.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 9,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 43,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,29 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die UniCredit-Aktie bei 72,05 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UniCredit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 100,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,06 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte UniCredit möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

