DAX24.117 -0,2%ESt505.395 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.067 ±-0,0%Euro1,1588 -0,5%Öl67,38 +0,2%Gold3.376 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
STRATEC-Aktie zieht kräftig an: Neue Finanzchefin gefunden STRATEC-Aktie zieht kräftig an: Neue Finanzchefin gefunden
PayPal-Aktie unter Druck: Sicherheitspanne bei Paypal - Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt PayPal-Aktie unter Druck: Sicherheitspanne bei Paypal - Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Investoren verunsichert

Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?

27.08.25 13:51 Uhr
Clara Technologies-Aktie im Sturzflug: Anleger zweifeln an Quanten-Fantasie | finanzen.net

Die Aktie von Clara Technologies erlebt einen dramatischen Kursverfall. Das Unternehmen steht vor der Herausforderung, Vertrauen zurückzugewinnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
1,72 EUR -0,19 EUR -9,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rasanter Kursabsturz
• Quanten-Fantasie geplatzt?
• Investoren zunehmend verunsichert

Wer­bung

Vom Hype zum Absturz

Nachdem Clara Technologies Mitte Juli auf Druck der Börsenaufsicht klarstellen musste, dass seine App "Sales Buddi" aktuell nicht wie vermutet Quantencomputing nutzt, sondern lediglich klassisches Machine Learning zum Einsatz kommt, hat die Aktie in Toronto herbe Einbußen hinnehmen müssen. Auf Ein-Monatssicht steht somit inzwischen ein Abschlag von mehr als 50 Prozent an der Kurstafel. Der Kurszuwachs seit Jahresbeginn bleibt unterdessen aber weiterhin beeindruckend: ein Plus von satten 1.144 Prozent.

Kursverfall und Unsicherheit dominieren - News fehlen

Anleger verließen sich offenbar zu sehr auf die Vision - und wurden enttäuscht. Seitdem ist der Abwärtstrend eindeutig. Zuletzt bewegten sich die Kursnotierungen um 3,11 CAD, womit sie deutlich unter dem Jahreshöchststand von mehr als 16 CAD liegen (Stand: Schlusskurs vom 26. August). Allein am gestrigen Dienstag ging es bis Handelsende um 23,96 Prozent in die Tiefe.

Unterdessen ist es zuletzt ruhig geworden um Clara Technologies. Fehlende Zahlen, zurückhaltende Kommunikation und ausbleibende neue Impulse belastet das Vertrauen nachhaltig. Ob die bevorstehenden Quartalszahlen die Trend-Umkehr einleiten oder die Talfahrt fortsetzen, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rawpixel.com / Shutterstock.com, conrado / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung