Investoren verunsichert

Die Aktie von Clara Technologies erlebt einen dramatischen Kursverfall. Das Unternehmen steht vor der Herausforderung, Vertrauen zurückzugewinnen.

• Rasanter Kursabsturz

• Quanten-Fantasie geplatzt?

• Investoren zunehmend verunsichert



Vom Hype zum Absturz

Nachdem Clara Technologies Mitte Juli auf Druck der Börsenaufsicht klarstellen musste, dass seine App "Sales Buddi" aktuell nicht wie vermutet Quantencomputing nutzt, sondern lediglich klassisches Machine Learning zum Einsatz kommt, hat die Aktie in Toronto herbe Einbußen hinnehmen müssen. Auf Ein-Monatssicht steht somit inzwischen ein Abschlag von mehr als 50 Prozent an der Kurstafel. Der Kurszuwachs seit Jahresbeginn bleibt unterdessen aber weiterhin beeindruckend: ein Plus von satten 1.144 Prozent.

Kursverfall und Unsicherheit dominieren - News fehlen

Anleger verließen sich offenbar zu sehr auf die Vision - und wurden enttäuscht. Seitdem ist der Abwärtstrend eindeutig. Zuletzt bewegten sich die Kursnotierungen um 3,11 CAD, womit sie deutlich unter dem Jahreshöchststand von mehr als 16 CAD liegen (Stand: Schlusskurs vom 26. August). Allein am gestrigen Dienstag ging es bis Handelsende um 23,96 Prozent in die Tiefe.

Unterdessen ist es zuletzt ruhig geworden um Clara Technologies. Fehlende Zahlen, zurückhaltende Kommunikation und ausbleibende neue Impulse belastet das Vertrauen nachhaltig. Ob die bevorstehenden Quartalszahlen die Trend-Umkehr einleiten oder die Talfahrt fortsetzen, bleibt abzuwarten.

