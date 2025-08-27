DAX24.050 ±0,0%ESt505.401 +0,1%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
KI-Hoffnung im Kurschaos

Clara Technologies-Aktie tiefrot: Absturz nach KI- und Quanten-Hype

28.08.25 10:42 Uhr
Clara Technologies-Aktie: Vom Pennystock zum Highflyer - und zurück im freien Fall | finanzen.net

Die Clara Technologies-Aktie rauschte nach einer kurzen Euphorie um "Sales Buddi" kräftig ab. Der Rückzieher bei der Quantenstrategie belastet das Vertrauen der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
1,73 EUR 0,24 EUR 16,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Vom Pennystock bis auf über 16 CAD in kurzer Zeit
• Quanten-Hoffnungen mussten zurückgenommen werden
• Aktie verliert innerhalb eines Monats mehr als 60 Prozent

Die Clara Technologies-Aktie erlebte in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt. Ende Juni rückte der kanadische Softwarehersteller zunehmend in den Anlegerfokus, als die Aktie kräftig zulegen konnte, doch die Euphorie hielt nicht lange an.

Clara profitiert von KI- und Quantencomputer-Hype

Vor einigen Wochen begann die Clara Technologies-Aktie dank dem hauseigenen Produkt "Sales Buddi" von dem aktuellen KI- und Quantencomputer-Hype zu profitieren - zwei zentrale Technologietrends des Jahres. Das Unternehmen habe einen proprietären, Quanten- und KI-gestützten digitalen Verkaufscoach entwickelt, der die Leistung von Verkaufsteams revolutioniert, hieß es in einer Investorenpräsentation im Juni.

Auf die große Begeisterung folgt die Enttäuschung

Mitte Juli musste Clara Tech auf Druck der Börsenaufsicht jedoch klarstellen, dass die App aktuell kein Quantencomputing nutzt, sondern ausschließlich auf klassischem Machine Learning basiert. Das Unternehmen musste seine Kommunikationsstrategie anpassen - die Quantenfantasie zerplatzte vorerst und die Aktie rutschte wieder ab.

Nachrichtenflaute

In den vergangenen Wochen wurde es dann stiller um Clara Tech. Die letzte Meldung erschien am 11. August, als das Unternehmen eine Kooperation mit dem australischen Marketingdienstleister Defiant Digital bekanntgab. Ziel der Partnerschaft sei es, die Reichweite von "Sales Buddi" zu vergrößern und die Marke stärker zu positionieren.

Clara Technologies-Aktie mit Kurssturz nach großer Euphorie

Von einem Pennystock kletterte der Kurs der Clara Technologies-Aktie in wenigen Monaten bis auf ein Hoch von 16,03 CAD und brachte zeitweise über 2.000 Prozent Gewinn. Doch nach dem Rückzieher bei der Quanten-Strategie folgte der Einbruch: Innerhalb eines Monats verlor das Papier rund 62 Prozent an Wert. Am Mittwoch ging es für die Anteilsscheine in Toronto 22,19 Prozent auf 2,42 US-Dollar runter.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock, Who is Danny / Shutterstock.com

