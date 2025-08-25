DAX24.210 -0,3%ESt505.399 -0,8%Top 10 Crypto15,62 -1,5%Dow45.284 ±0,0%Nas21.421 -0,1%Bitcoin94.387 -0,5%Euro1,1656 +0,3%Öl67,89 -1,2%Gold3.373 +0,2%
DAX tiefer -- US-Börsen starten stabil -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Gegen Abfindung

BVB-Aktie fester: Vertrag mit Sven Mislintat aufgelöst - Chukwuemeka fest verpflichtet

26.08.25 14:59 Uhr
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich nun endgültig von Sven Mislintat getrennt und verpflichtet Chukwuemeka nach halbjähriger Leihe fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,66 EUR 0,03 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BVB einigte sich mit seinem ehemaligen Kaderplaner auf eine Auflösung des ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrages gegen eine Abfindung zum Monatsende. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken den "Ruhr Nachrichten".

Mislintat (52) war im Mai 2024 als Technischer Direktor und Kaderplaner zu den Borussen zurückgekehrt. Doch gut zwei Wochen nach dem Aus für Chefcoach Nuri Sahin wurde Mislintat, der zuvor unter anderem beim FC Arsenal, VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam gearbeitet hatte, am 6. Februar schon wieder freigestellt.

Zuvor soll es zwischen Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Ricken über Monate immer wieder zu Differenzen gekommen sein. Diese Streitigkeiten sollen mit ausschlaggebend für geplatzte Transfers und Probleme im Kader gewesen sein. Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste.

BVB verlängert mit Trainer Kovac - 'Haben noch einiges vor'

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Trainer Niko Kovac bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das teilte der Club mit. Der 53 Jahre alte Berliner hatte Anfang Februar die Nachfolge von Nuri Sahin angetreten und den BVB vom elften Tabellenplatz noch auf Platz vier und damit in die Champions League geführt. In die neue Saison ist Dortmund am Samstagabend mit einem 3:3 beim FC St. Pauli gestartet.

"Niko hat sich seiner Aufgabe beim BVB mit Haut und Haaren verschrieben", sagt laut Vereinsmitteilung der Sportgeschäftsführer Lars Ricken. "Unter seiner disziplinierten Leitung haben wir wieder in die Erfolgsspur gefunden, unsere Defensivarbeit stabilisiert, deutlich mehr Tore erzielt als zuvor und wieder attraktiven Fußball gespielt."

"Wir haben in den vergangenen sechs Monaten gemeinsam viel erreicht und die Borussia sportlich wieder auf Kurs gebracht", sagte Kovac. "Als Trainerteam haben wir großes Vertrauen gespürt und das Gefühl, hier zusammen mit dem Club und den Fans etwas bewegen zu können." Man könne den eingeschlagenen Weg nachhaltig erfolgreich fortsetzen. "Mit ehrlicher Arbeit, klaren Entscheidungen und großer Freude wollen wir dazu beitragen, dass die Borussia zu alter Stärke zurückfindet. Wir haben hier gemeinsam noch einiges vor."

BVB verpflichtet Chukwuemeka nach halbjähriger Leihe fest

Borussia Dortmund verpflichtet den zuletzt vom FC Chelsea ausgeliehenen Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka nun fest. Der 21-Jährige hat einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Das teilte der Verein mit. Der BVB hatte Chukwuemeka bereits in der vergangenen Rückrunde und während der Club-WM ausgeliehen.

Der in Österreich geborene Engländer kostet den BVB nach Medienangaben etwa 25 Millionen Euro. "Ich habe diesen Club, den Trainer, meine Teamkollegen und die Fans in den vergangenen Monaten kennengelernt und bin froh, dass Borussia Dortmund jetzt meine neue fußballerische Heimat ist", sagt Chukwuemeka laut Vereinsmitteilung.

Chukwuemeka findet in engen Räumen Lösungen

"Es war uns wichtig, im offensiven Mittelfeld noch einmal an Qualität und Kreativität zuzulegen", sagt Sportgeschäftsführer Lars Ricken. "Wir freuen uns, dass wir ein so großes Talent wie Carney langfristig an uns binden konnten und nun gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten dürfen." Sportdirektor Sebastian Kehl verwies auf Chukwuemekas "riesiges Potenzial, das er bei uns in der Rückrunde schon gezeigt hat". Der Spieler finde in engen Räumen immer wieder Lösungen und verleihe dem Mittelfeld so ein zusätzliches Element.

Chukwuemeka ist beim BVB bislang in 17 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen und erzielte dabei einen Treffer. Der 21-Jährige stammt aus der Jugend von Aston Villa und wechselte 2022 für 18 Millionen Euro zu Chelsea. Dort konnte er sich allerdings keinen Stammplatz erkämpfen. Insgesamt absolvierte er 32 Pflichtspiele für die Londoner (zwei Tore, eine Vorlage).

Auch Chelsea-Innenverteidiger Anselmino gilt als BVB-Kandidat

Der BVB hat laut Medienberichten darüber hinaus Interesse an Chukwuemekas Teamkollegen Aaron Anselmino vom FC Chelsea. Der Innenverteidiger könnte ausgeliehen werden. Der 20 Jahre alte Argentinier würde die Dortmunder Verletzungssorgen in der Abwehr lindern. Er war im Sommer 2024 für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors verpflichtet worden, die ihn als Leihgabe direkt weiterbeschäftigten. In der vergangenen Rückrunde kam er zu Chelsea, spielte aber wegen einer Verletzung kaum eine Rolle.

Für die BVB-Titel geht es via XETRA zeitweise um 0,27 Prozent aufwärts auf 3,65 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
