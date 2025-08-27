DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin95.908 +0,4%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,72 -0,1%Gold3.386 -0,3%
Regulierungsdebatte

Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins

28.08.25 03:30 Uhr
Mark Cuban: Krypto-IPOs sind wie Meme-Coins | finanzen.net

Mark Cuban hat sich kritisch zu den jüngsten Krypto-IPOs geäußert. Auf X zog er Parallelen zu Meme-Coins und warnte vor Kursbewegungen, die vor allem vom Hype getrieben sind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bullish
63,98 USD -2,10 USD -3,18%
Charts|News|Analysen
Devisen
USDC/CHF (USD Coin-Schweizer Franken)
0,8016 CHF 0,0001 CHF 0,02%
Charts|News
USDC/EUR (USD Coin-Euro)
0,8587 EUR 0,0003 EUR 0,03%
Charts|News
USDC/GBP (USD Coin-Britische Pfund)
0,7405 GBP 0,0000 GBP 0,01%
Charts|News
USDC/JPY (USD Coin-Yen)
147,3532 JPY 0,0625 JPY 0,04%
Charts|News
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
0,9999 USD 0,0000 USD 0,00%
Charts|News
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,1775 CHF 0,0017 CHF 0,94%
Charts|News
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,1902 EUR 0,0018 EUR 0,96%
Charts|News
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,1640 GBP 0,0015 GBP 0,93%
Charts|News
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
32,6396 JPY 0,3124 JPY 0,97%
Charts|News
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,2215 USD 0,0020 USD 0,93%
Charts|News
SHIB/CHF (SHIBA INU-Schweizer Franken)
0,0000 CHF 0,0000 CHF 0,75%
Charts|News
SHIB/EUR (SHIBA INU-Euro)
0,0000 EUR 0,0000 EUR 0,78%
Charts|News
SHIB/GBP (SHIBA INU-Britische Pfund)
0,0000 GBP 0,0000 GBP 0,72%
Charts|News
SHIB/JPY (SHIBA INU-Yen)
0,0019 JPY 0,0000 JPY 0,75%
Charts|News
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD 0,0000 USD 0,72%
Charts|News
PYUSD/CHF (PayPal USD-Schweizer Franken)
0,8012 CHF -0,0000 CHF -0,00%
Charts|News
PYUSD/EUR (PayPal USD-Euro)
0,8583 EUR 0,0001 EUR 0,02%
Charts|News
PYUSD/GBP (PayPal USD-Britische Pfund)
0,7401 GBP -0,0001 GBP -0,01%
Charts|News
PYUSD/JPY (PayPal USD-Yen)
147,2832 JPY 0,0376 JPY 0,03%
Charts|News
PYUSD/USD (PayPal USD-US-Dollar)
0,9994 USD -0,0002 USD -0,02%
Charts|News

• Cuban: "Werden IPOs jetzt wie Meme-Coins behandelt?"
• Bullish-IPO zeigt hohe Volatilität und schnellen Kursrückgang
• Forderung nach klarer Regulierung und Transparenz im Kryptomarkt

Cuban zieht Vergleich zu Meme-Coins

Mark Cuban stellte öffentlich die Frage, ob künftig "jedes IPO wie ein Meme-Coin behandelt wird". Den Kommentar veröffentlichte der Investor auf X, nachdem die Aktie der Kryptobörse Bullish kurz nach ihrem Börsendebüt spürbar unter Druck geraten war.

Wie TheStreet berichtet, begründet Cuban seine Einschätzung mit dem Muster, dass viele dieser Börsengänge stark vom Hype profitieren, jedoch schnell an Wert verlieren. Dieses Verhalten erinnere stark an bekannte Meme-Coins wie Dogecoin oder SHIBA INU, deren Kursentwicklung ebenfalls primär durch Social-Media-Dynamiken und weniger durch Fundamentaldaten bestimmt ist.

Bullish-IPO als aktuelles Beispiel

Besonders deutlich wurde die Kritik am Börsengang der Plattform Bullish. Die Aktie beendete den ersten Handelstag bei 69,97 US-Dollar und fiel innerhalb weniger Tage zeitweise auf unter 58 US-Dollar. Dabei gilt das IPO von Bullish als innovativ, da die Abwicklung komplett in Stablecoins wie USDC oder PayPal USD erfolgte. Dennoch stiegen zahlreiche Investoren nach dem ersten Hype aus. Im gleichen Zeitraum schwächelten auch andere Krypto-Werte. Coinbase und eToro verloren laut TheStreet mehr als 5 Prozent.

Warnung vor unreguliertem Kryptomarkt

Das zentrale Problem liege Cuban zufolge nicht nur in der Volatilität einzelner IPOs, sondern im Fehlen eines klaren Regulierungsrahmens. Laut AInvest entstehen wöchentlich Millionen neuer Token, da keine verpflichtende Registrierung existiert. Bereits in der Vergangenheit monierte der Krypto-Enthusiast die mangelnde Steuerung im Kryptomarkt. Ein einfaches Registrierungsformular für Meme-Coins und neue Kryptowerte würde Cuban zufolge Marktstabilität und Anlegerschutz stärken.

Gefahr für Anlegervertrauen

Cuban warnt, dass die aktuelle Entwicklung dem Vertrauen in digitale Assets langfristig schade. Wenn Krypto-IPOs ohne solide Regeln an die Börse gehen und Investoren vor allem durch spekulative Bewegungen angelockt werden, drohe ein ähnliches Szenario wie bei den zahlreichen Meme-Coins. Laut AInvest sieht Cuban darin ein ernsthaftes Risiko für unerfahrene Anleger, die schnell Geld verlieren könnten.

Redaktion finanzen.net

