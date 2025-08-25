DAX24.141 -0,6%ESt505.397 -0,9%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.867 ±0,0%Euro1,1632 +0,1%Öl68,05 -1,0%Gold3.373 +0,2%
Linie 13

Siemens-Aktie tiefer: Siemens automatisiert vierte Metrolinie in Paris

26.08.25 11:23 Uhr
Siemens-Aktie leichter: Siemens sorgt für fahrerlose U-Bahn in Paris | finanzen.net

Siemens Mobility wird auch die Linie 13 der Pariser U-Bahn automatisieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
234,00 EUR -1,35 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Tochter rüstet 66 Züge des Metro-Betreibers RATP für den fahrerlosen und automatisierten Betrieb aus und baut eine Betriebsleitzentrale, wie das Unternehmen mitteilte. Das System sei bereits auf den Linien 1, 4 und 14 implementiert worden, heißt es in der Mitteilung. Angaben zum Auftragsvolumen wurden nicht gemacht. Der Vertrag enthalte eine Option für eine Instandhaltungsvereinbarung über bis zu 30 Jahre, so Siemens.

Im XETRA-Handel verliert die Siemens-Aktie zeitweise 0,49 Prozent auf 234,35 Euro.

DJG/rio/uxd

DOW JONES

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Siemens BuyUBS AG
08.08.2025Siemens BuyUBS AG
07.08.2025Siemens OutperformBernstein Research
07.08.2025Siemens BuyUBS AG
10.07.2025Siemens KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

