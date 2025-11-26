DAX23.573 +0,5%Est505.614 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.753 +0,3%Euro1,1581 +0,1%Öl62,45 -0,3%Gold4.167 +0,9%
Aktien Asien: Deutliche Gewinne in Japan und Südkorea

26.11.25 09:07 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen ist es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen. Deutliche Gewinne verzeichneten die Märkte Japans, Südkoreas und Taiwans.

Sie profitierten von Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und guten Vorgaben aus den USA. Die US-Börsen hatten mit Gewinnen auf Wirtschaftsdaten reagiert. "In den USA gilt wieder: Schwache Daten sind gute Daten, weil sie die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinssenkung durch die amerikanische Notenbank erhöhen", betonte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. "Die Anleger in New York fühlen sich der Unterstützung der Federal Reserve sicher und kaufen."

Von den Vorgaben aus den USA profitierten Börsen mit stärkerer Gewichtung zinssensibler Technologiewerte. Der Nikkei 225 schloss mit 49.559,07 Punkten und damit 1,8 Prozent höher. Auch die Märkte Südkoreas und Taiwans legten deutlich zu.

Nicht ganz so stark war die Entwicklung in China. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,22 Prozent auf 25.952,36 Punkte. Für den CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,61 Prozent auf 4.517,63 Punkte nach oben.

In Australien legte der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) um 0,81 Prozent auf 8.606,5 Punkte zu. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den stärker als erwarteten Anstieg der Verbraucherpreise im Oktober. Dies habe die Erwartung einer strikteren Geldpolitik verstärkt. Entsprechenden seien die Renditen langlaufender Anleihen gestiegen.

In Neuseeland kam es unterdessen zu der erwarteten Zinssenkung. Allerdings seien keine weiteren Zinsschritte für das kommende Jahr avisiert worden, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Das habe die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen nach oben getrieben./mf/mis