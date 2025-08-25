DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,39 -2,9%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.675 -0,2%Euro1,1633 +0,1%Öl68,43 -0,5%Gold3.376 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- 1&1-Chef kauft Aktien -- Apple, BayWa, VW, HHLA im Fokus
Top News
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX mit Verlusten erwartet Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX mit Verlusten erwartet
SFC Energy-Aktie: SFC Energy will Kosten senken nach gesenkter Prognose SFC Energy-Aktie: SFC Energy will Kosten senken nach gesenkter Prognose
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Starke Schwankungen

Bitcoin fällt unter 110.000 Dollar, erholt sich aber wieder

26.08.25 07:33 Uhr
Bitcoin-Preis sinkt kurzzeitig unter 110.000 Dollar | finanzen.net

Der Bitcoin hat sich am Dienstag im frühen Handel nach den jüngsten Verlusten stabilisiert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.711,3743 CHF -126,9347 CHF -0,14%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.675,1513 EUR -190,4899 EUR -0,20%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.784,0370 GBP -116,1084 GBP -0,14%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.256.968,5810 JPY -32.653,0885 JPY -0,20%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.020,6053 USD -156,1958 USD -0,14%
Charts|News

Die älteste und bekannteste Digitalwährung kostete am Dienstagmorgen rund 110.000 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht bis auf rund 108.700 Dollar gefallen war. Ende vergangener Woche hatte der Preis für einen Bitcoin noch knapp 117.000 Dollar betragen.

Starke Schwankungen sind beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Mittel- und langfristig befindet sich der Bitcoin im Aufwind. Alleine seit der Wahl von Donald Trump, der als Förderer von Digitalwährungen gilt, zum neuen US-Präsidenten im vergangenen November stieg der Kurs um mehr als 60 Prozent.

Im Herbst 2022 hatte der Bitcoin noch rund 15.000 Dollar gekostet - seitdem hat sich der Bitcoin damit mehr als versiebenfacht. Vor zehn Jahren hatte der Kurs lediglich bei etwas mehr als 200 Dollar gelegen.

/zb/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: BSDEX, Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com