Hedera: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Frühes Investment

Bei einem frühen Investment in Hedera hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.10.2024 war Hedera 0,051644 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 193.632,25 HBAR-Coins Die Investition hätte nun einen Wert von 43.624,10 USD, da sich der Wert von Hedera am 03.10.2025 auf 0,2253 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 336,24 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 0,042446 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,3748 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net