Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Langzeit-Investment

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Investment verlieren können.

Toncoin notierte am 03.10.2024 bei 5,327 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in TON investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 187,73 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 536,60 USD, da sich der Wert von Toncoin am 03.10.2025 auf 2,858 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 46,34 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 2,538 USD. Am 04.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net