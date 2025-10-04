DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin103.801 -0,3%Euro1,1732 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

04.10.25 17:23 Uhr
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
96.950,1358 CHF -317,7743 CHF -0,33%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
103.801,0600 EUR -316,9939 EUR -0,30%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
90.455,0888 GBP -262,9497 GBP -0,29%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.966.559,6806 JPY -45.493,6878 JPY -0,25%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
121.856,1436 USD -404,5399 USD -0,33%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.540,6424 CHF -52,6008 CHF -1,46%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.790,8398 EUR -55,4594 EUR -1,44%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.303,4417 GBP -47,8380 GBP -1,43%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
656.143,0976 JPY -9.252,9918 JPY -1,39%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.450,2158 USD -66,3032 USD -1,47%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3436 CHF -0,0760 CHF -3,14%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5092 EUR -0,0807 EUR -3,12%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1866 GBP -0,0700 GBP -3,10%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
434,3023 JPY -13,7421 JPY -3,07%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9456 USD -0,0956 USD -3,14%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6644 CHF -0,0252 CHF -3,65%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7113 EUR -0,0268 EUR -3,63%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6198 GBP -0,0233 GBP -3,62%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
123,1171 JPY -4,5735 JPY -3,58%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8350 USD -0,0317 USD -3,66%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
93,6462 CHF -2,1870 CHF -2,28%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
100,2637 EUR -2,3186 EUR -2,26%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
87,3725 GBP -2,0074 GBP -2,25%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.354,2917 JPY -392,0866 JPY -2,21%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 122.083,16 US-Dollar und damit -0,15 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 122.260,68 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,3 Prozent auf 17,00 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um -1,93 Prozent auf 118,14 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 120,46 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs -0,88 Prozent schwächer bei 4.476,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 4.516,52 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Samstagnachmittag nach. Um -3,66 Prozent auf 587,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 609,67 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um -2,39 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:10 auf 2,969 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 3,041 US-Dollar wert war.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -5,34 Prozent auf 29,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 31,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird Monero bei 324,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (325,51 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,11 Prozent auf 6,176 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,375 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1905 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1852 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um -3,03 Prozent auf 0,8405 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,8667 US-Dollar.

Daneben fällt Stellar um -3,86 Prozent auf 0,3912 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4069 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0017 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0017 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0080 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0082 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

