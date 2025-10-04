Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 122.083,16 US-Dollar und damit -0,15 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 122.260,68 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,3 Prozent auf 17,00 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um -1,93 Prozent auf 118,14 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 120,46 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs -0,88 Prozent schwächer bei 4.476,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 4.516,52 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Samstagnachmittag nach. Um -3,66 Prozent auf 587,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 609,67 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um -2,39 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:10 auf 2,969 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 3,041 US-Dollar wert war.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -5,34 Prozent auf 29,99 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 31,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird Monero bei 324,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (325,51 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,11 Prozent auf 6,176 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,375 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1905 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1852 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um -3,03 Prozent auf 0,8405 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,8667 US-Dollar.

Daneben fällt Stellar um -3,86 Prozent auf 0,3912 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4069 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0017 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0017 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0080 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0082 US-Dollar.

