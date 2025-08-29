DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1641 ±0,0%Öl67,45 -0,5%Gold3.391 -0,2%
Heute im Fokus
DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie stabil: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
DAX aktuell

Nach jüngster Schwäche: DAX stabil erwartet - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse

28.08.25 08:12 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX nach NVIDIA-Zahlen stabil erwartet | finanzen.net

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Donnerstag nach einer bislang eher tristen Börsenwoche stabilisieren.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.046,2 PKT -106,7 PKT -0,44%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte drei Tage in Folge zuletzt jeweils leicht nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24.000 Punkte gefallen, hatte aber darüber geschlossen. Am Donnerstag wird er mit leicht positiver Tendenz erwartet.

Wer­bung

Mit den jüngsten Abgaben des DAX habe sich dessen Lage etwas verschlechtert, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Auf kurze Sicht gelte es nun, nicht nachhaltig unter die runde Marke von 24.000 Zählern zu fallen. Am Nachmittag könnten Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA für Bewegung sorgen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

NVIDIA-Bilanz im Fokus

Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten NVIDIA liefern kaum Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant. In der Sparte mit Technik für Rechenzentren verfehlte NVIDIA mit dem Umsatz die Markterwartungen jedoch knapp.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

