Rohstoffe im Fokus

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt

28.08.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.604,85 USD -30,50 USD -1,16%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,01 USD 0,99%
News
Bleipreis
1.947,85 USD -3,20 USD -0,16%
News
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR -0,01 EUR -0,57%
News
EEX Strompreis Phelix DE
90,75 EUR -1,00 EUR -1,09%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,94 USD 0,08 USD 2,91%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.419,88 USD 22,45 USD 0,66%
News
Haferpreis
3,00 USD -0,06 USD -1,88%
News
Heizölpreis
61,02 USD 0,26 USD 0,43%
News
Holzpreis
563,00 USD 3,50 USD 0,63%
News
Kaffeepreis
3,87 USD -0,10 USD -2,47%
News
Kakaopreis
5.380,00 GBP -49,00 GBP -0,90%
News
Kohlepreis
99,60 USD -0,15 USD -0,15%
News
Kupferpreis
9.681,65 USD -25,70 USD -0,26%
News
Lebendrindpreis
2,38 USD -0,04 USD -1,78%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,00 USD 0,43%
News
Maispreis
3,87 USD 0,05 USD 1,18%
News
Mastrindpreis
3,66 USD 0,01 USD 0,14%
News
Milchpreis
17,28 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
559,32 USD 0,81 USD 0,15%
News
Nickelpreis
14.916,50 USD -45,00 USD -0,30%
News
Ölpreis (Brent)
68,38 USD 0,58 USD 0,86%
News
Ölpreis (WTI)
64,25 USD 0,39 USD 0,61%
News
Orangensaftpreis
2,41 USD -0,12 USD -4,71%
News
Palladiumpreis
1.092,50 USD -3,50 USD -0,32%
News
Palmölpreis
4.374,00 MYR -38,00 MYR -0,86%
News
Platinpreis
1.362,00 USD 11,00 USD 0,81%
News
Rapspreis
465,50 EUR -10,50 EUR -2,21%
News
Reispreis
11,47 USD -0,05 USD -0,39%
News
Silberpreis
39,09 USD 0,45 USD 1,16%
News
Sojabohnenmehlpreis
284,90 USD -7,50 USD -2,56%
News
Sojabohnenölpreis
0,52 USD -0,01 USD -1,37%
News
Sojabohnenpreis
10,30 USD 0,03 USD 0,24%
News
Super Benzin
1,65 EUR -0,00 EUR -0,18%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,25 EUR -3,00 EUR -1,56%
News
Zinkpreis
2.774,60 USD -14,25 USD -0,51%
News
Zinnpreis
34.591,50 USD 492,50 USD 1,44%
News
Zuckerpreis
0,17 USD 0,00 USD 0,36%
News

Im Plus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,62 Prozent höher bei 3.418,57 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.397,43 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (38,64 US-Dollar) geht es um 1,19 Prozent auf 39,10 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,78 Prozent auf 1.361,50 US-Dollar, nach 1.351,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,32 Prozent auf 1.092,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.096,00 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 68,05 US-Dollar am Vortag auf 68,68 US-Dollar nach oben (+1,30Prozent).

Nach 64,15 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend um 1,11 Prozent auf 64,57 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) geht es um 0,99 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach oben.

Nach 3,07 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagabend um -1,88 Prozent auf 3,00 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:28 Uhr notiert der Kaffeepreis -2,47 Prozent niedriger bei 3,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,94 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Lebendrindpreis um -1,78 Prozent auf 2,38 US-Dollar. Gestern stand der Lebendrindpreis noch bei 2,43 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 3,83 US-Dollar am Vortag auf 3,87 US-Dollar nach oben (+1,18Prozent).

Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,14 Prozent auf 3,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,65 US-Dollar.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 2,56 US-Dollar am Vortag auf 2,41 US-Dollar nach unten (--4,71 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,24 Prozent stärker bei 10,30 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,27 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 284,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (293,10 US-Dollar).

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,37 Prozent auf 0,52 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) geht es um 0,36 Prozent auf 0,17 US-Dollar nach oben.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 3,19 Prozent auf 2,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,87 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,43 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,94 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,12 Prozent auf 17,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 17,38 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 0,43 Prozent auf 61,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 60,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -0,39 Prozent auf 11,47 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 11,53 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,45 Prozent auf 562,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 560,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

