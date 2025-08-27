So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Donnerstagabend am Rohstoffmarkt

Rohstoffe im Fokus

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Im Plus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,62 Prozent höher bei 3.418,57 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.397,43 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (38,64 US-Dollar) geht es um 1,19 Prozent auf 39,10 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,78 Prozent auf 1.361,50 US-Dollar, nach 1.351,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,32 Prozent auf 1.092,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.096,00 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 68,05 US-Dollar am Vortag auf 68,68 US-Dollar nach oben (+1,30Prozent).

Nach 64,15 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend um 1,11 Prozent auf 64,57 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) geht es um 0,99 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach oben.

Nach 3,07 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagabend um -1,88 Prozent auf 3,00 US-Dollar gesunken.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:28 Uhr notiert der Kaffeepreis -2,47 Prozent niedriger bei 3,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,94 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Lebendrindpreis um -1,78 Prozent auf 2,38 US-Dollar. Gestern stand der Lebendrindpreis noch bei 2,43 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 3,83 US-Dollar am Vortag auf 3,87 US-Dollar nach oben (+1,18Prozent).

Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,14 Prozent auf 3,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,65 US-Dollar.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 2,56 US-Dollar am Vortag auf 2,41 US-Dollar nach unten (--4,71 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,24 Prozent stärker bei 10,30 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 10,27 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 284,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (293,10 US-Dollar).

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,37 Prozent auf 0,52 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar) geht es um 0,36 Prozent auf 0,17 US-Dollar nach oben.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 3,19 Prozent auf 2,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,87 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,43 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,94 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,12 Prozent auf 17,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 17,38 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 0,43 Prozent auf 61,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 60,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -0,39 Prozent auf 11,47 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 11,53 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,45 Prozent auf 562,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 560,00 US-Dollar.

