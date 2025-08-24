Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Öl & Co. im Fokus

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 3.384,25 US-Dollar und damit 0,52 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.366,79 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -0,13 Prozent auf 38,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 38,58 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,45 Prozent auf 1.352,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.346,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 1.099,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagabend um 0,45 Prozent auf 1.104,50 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,23 Prozent auf 67,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 68,80 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -2,21 Prozent auf 63,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,80 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar) geht es um -1,03 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Haferpreis am Dienstagabend nach. Um -1,44 Prozent auf 3,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,12 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,02 Prozent.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Maispreis um -0,64 Prozent auf 3,87 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Mastrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mastrindpreis 0,50 Prozent stärker bei 3,63 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,61 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 3,96 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 2,55 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 10,29 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,26 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,88 Prozent auf 297,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 295,70 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -2,89 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,54 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,18 Prozent auf 0,16 US-Dollar, nach 0,16 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,66 Prozent auf 2,73 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,70 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,91 US-Dollar) geht es um 2,16 Prozent auf 0,93 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Dienstagabend lag der Milchpreis bei 17,39 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 17,39 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -2,98 Prozent auf 60,23 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 62,08 US-Dollar.

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 1,37 Prozent auf 11,87 US-Dollar, nach 11,67 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Holzpreis am Dienstagabend nach. Um -4,17 Prozent auf 574,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 597,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net