Profil
Öl & Co. im Fokus

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

26.08.25 20:43 Uhr
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.590,67 USD 8,77 USD 0,34%
Baumwolle
0,65 USD -0,01 USD -1,03%
Bleipreis
1.945,00 USD 14,15 USD 0,73%
Dieselpreis Benzin
1,57 EUR 0,01 EUR 0,32%
EEX Strompreis Phelix DE
91,68 EUR -0,17 EUR -0,19%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,73 USD 0,02 USD 0,81%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
3.388,59 USD 21,80 USD 0,65%
Haferpreis
3,08 USD -0,05 USD -1,44%
Heizölpreis
60,23 USD -1,85 USD -2,98%
Holzpreis
575,50 USD -23,50 USD -3,92%
Kaffeepreis
3,85 USD -0,07 USD -1,71%
Kakaopreis
5.368,00 GBP 16,00 GBP 0,30%
Kohlepreis
100,40 USD 0,55 USD 0,55%
Kupferpreis
9.642,85 USD 32,20 USD 0,34%
Lebendrindpreis
2,43 USD 0,02 USD 1,02%
Mageres Schwein Preis
0,93 USD 0,02 USD 2,16%
Maispreis
3,87 USD -0,03 USD -0,64%
Mastrindpreis
3,63 USD 0,02 USD 0,50%
Milchpreis
17,39 USD 0,00 USD 0,00%
Naphthapreis (European)
560,12 USD 1,96 USD 0,35%
Nickelpreis
14.742,50 USD -25,00 USD -0,17%
Ölpreis (Brent)
67,23 USD -1,51 USD -2,20%
Ölpreis (WTI)
63,26 USD -1,48 USD -2,29%
Orangensaftpreis
2,65 USD 0,10 USD 3,96%
Palladiumpreis
1.104,50 USD 5,00 USD 0,45%
Palmölpreis
4.397,00 MYR -18,00 MYR -0,41%
Platinpreis
1.352,50 USD 6,50 USD 0,48%
Rapspreis
471,25 EUR -6,25 EUR -1,31%
Reispreis
11,87 USD 0,16 USD 1,37%
Silberpreis
38,54 USD -0,04 USD -0,10%
Sojabohnenmehlpreis
297,20 USD 2,60 USD 0,88%
Sojabohnenölpreis
0,53 USD -0,02 USD -2,89%
Sojabohnenpreis
10,29 USD 0,03 USD 0,29%
Super Benzin
1,65 EUR 0,00 EUR 0,12%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
195,25 EUR 0,25 EUR 0,13%
Zinkpreis
2.772,00 USD 11,00 USD 0,40%
Zinnpreis
33.497,00 USD 8,00 USD 0,02%
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,18%
Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 3.384,25 US-Dollar und damit 0,52 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.366,79 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Silberpreis um -0,13 Prozent auf 38,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 38,58 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,45 Prozent auf 1.352,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.346,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 1.099,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Dienstagabend um 0,45 Prozent auf 1.104,50 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,23 Prozent auf 67,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 68,80 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -2,21 Prozent auf 63,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,80 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar) geht es um -1,03 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Haferpreis am Dienstagabend nach. Um -1,44 Prozent auf 3,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,12 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,40 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,02 Prozent.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Maispreis um -0,64 Prozent auf 3,87 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Mastrindpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mastrindpreis 0,50 Prozent stärker bei 3,63 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,61 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 3,96 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 2,55 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 10,29 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 10,26 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,88 Prozent auf 297,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 295,70 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -2,89 Prozent auf 0,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,54 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,18 Prozent auf 0,16 US-Dollar, nach 0,16 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,66 Prozent auf 2,73 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,70 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,91 US-Dollar) geht es um 2,16 Prozent auf 0,93 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Dienstagabend lag der Milchpreis bei 17,39 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 17,39 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -2,98 Prozent auf 60,23 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 62,08 US-Dollar.

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 1,37 Prozent auf 11,87 US-Dollar, nach 11,67 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt der Holzpreis am Dienstagabend nach. Um -4,17 Prozent auf 574,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 597,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

