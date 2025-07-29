DAX24.147 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
NEL-Spin-off mit Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

28.08.25 10:29 Uhr
Cavendish Hydrogen-Aktie wechselt Vorzeichen: NEL ASA-Tochter Cavendish schreibt weiter rote Zahlen | finanzen.net

Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt.

Für Cavendish Hydrogen, die Fueling Division des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA, ist das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit Verlusten zu Ende gegangen. So erzielte Cavendish im abgelaufenen Jahresviertel ein EPS in Höhe von -0,15 Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,24 Euro je Aktie erlitten hatte.
Im gesamten ersten Halbjahr kam ein EPS von -0,43 Euro zustande, nach einem Minus von 0,42 Euro je Aktie im ersten Halbjahr 2024.

Wer­bung

Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das zweite Quartal 2025 auf 5,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 9,2 Millionen Euro umgesetzt, ein Analyst hatte im Vorfeld einen Umsatzrückgang auf 8,0 Millionen Euro prognostiziert.
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 lag der Umsatz nach 18,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres nun bei 9,3 Millionen Euro.

Am Donnerstag gab die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zunächt nach, kann dann jedoch die Richtung wechseln und gewinnt nun zeitweise 1,95 Prozent auf 7,85 NOK.

Redaktion finanzen.net

