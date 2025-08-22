Ausblick: HP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HP zieht Bilanz - das erwarten Analysten.
Werte in diesem Artikel
HP präsentiert am 27.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,745 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll HP im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,69 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,16 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 54,74 Milliarden USD, gegenüber 53,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: HP und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf HP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HP News
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.08.2019
|HP Equal Weight
|Barclays Capital
|08.08.2019
|HP Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|HP Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.2019
|HP Peer Perform
|Wolfe Research
|26.12.2018
|HP Buy
|Standpoint Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.12.2018
|HP Buy
|Standpoint Research
|04.10.2018
|HP Buy
|Maxim Group
|24.08.2018
|HP Buy
|Maxim Group
|30.05.2018
|HP Buy
|Maxim Group
|18.10.2017
|HP Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.08.2019
|HP Equal Weight
|Barclays Capital
|08.08.2019
|HP Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|HP Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.2019
|HP Peer Perform
|Wolfe Research
|30.11.2018
|HP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.12.2012
|Hewlett-Packard (HP) underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.2012
|Hewlett-Packard (HP) sell
|UBS AG
|22.11.2012
|Hewlett-Packard (HP) verkaufen
|Frankfurter Tagesdienst
|22.11.2012
|Hewlett-Packard (HP) sell
|Citigroup Corp.
|22.11.2012
|Hewlett-Packard (HP) sell
|Deutsche Bank Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HP Inc (ex Hewlett-Packard) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen