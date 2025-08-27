DAX24.085 +0,2%ESt505.407 +0,3%Top 10 Crypto16,05 +2,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.058 +1,6%Euro1,1649 +0,1%Öl67,64 -0,2%Gold3.400 +0,1%
Vor Kennzahlen

Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher

28.08.25 11:32 Uhr
Alibaba legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
102,80 EUR -2,20 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Alibaba präsentiert in der am 29.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Wer­bung

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 14,16 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 20 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 251,45 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 33,59 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 61,22 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 7,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.053,90 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 138,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

mehr Analysen