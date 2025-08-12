DAX24.201 -0,3%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.647 -0,2%Euro1,1650 +0,3%Öl67,69 -1,5%Gold3.375 +0,3%
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis, Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Apple-Aktie in Rot: Apple muss Werbung wegen Greenwashing stoppen
1&1-Aktie steigt kräftig: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien
Quartalsausblick

Ausblick: Abercrombie Fitch stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

26.08.25 13:01 Uhr
Ausblick: Abercrombie Fitch stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor | finanzen.net

Mit Spannung erwarten Anleger die Bilanz von Abercrombie Fitch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abercrombie & Fitch Co.
84,50 EUR 1,09 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Abercrombie Fitch wird am 27.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD gegenüber 2,50 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,20 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,69 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,95 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen