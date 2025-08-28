10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX soll zur Wochenmitte steigen

Der DAX sowie der TecDAX werden mit einer positiven Handelseröffnung erwartet.

2. Börsen in Fernost zeigen sich uneinheitlich

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,26 Prozent auf 42.504,23 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,06 Prozent auf 3.866,29 Zähler.

Daneben sinklt der Hang Seng in Hongkong um 0,39 Prozent auf 25.425,71 Stellen (MEZ: 07:55).

3. Quartalszahlen voraus: NVIDIA, Snowflake und CrowdStrike im Fokus

In den USA werden nach dem Handelsende die Quartalszahlen von KI-Riese NVIDIA erwartet. Aber auch die Zahlen von Snowflake und CrowdStrike dürften Beachtung finden. Die Erwartungen der Experten

4. Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025

Auch im zweiten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. So präsentierte sich das Aktienportfolio des Frankfurter Finanzinstituts. Zur Nachricht

5. Aroundtown macht Gewinn im 1. Halbjahr und bestätigt Jahresziele

Aroundtown hat im ersten Halbjahr dank moderater Mietsteigerungen und Kostenkontrolle die operativen Gewinne etwa stabil gehalten. Zur Nachricht

6. EU-Politiker fordern: Anti-Erpressungsgesetz soll gegen Trump eingesetzt werden

EU-Politiker fordern Einsatz von Anti-Erpressungsgesetz gegen Trump. Zur Nachricht

7. Netflix-Aktie: Deutscher Erotik-Thriller erobert die Welt

Mallorquinische Sonne, traumhafte Fincas, kühle Drinks, unerwartete Verführung, heißer Sex und üble Machenschaften: Das sind die Bestandteile des Sommerdramas "Fall for Me" bei Netflix. Zur Nachricht

8. BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt

BitMine vollzieht einen radikalen Wechsel von Bitcoin zu Ethereum - und sorgt damit für Aufsehen an der Wall Street und in der Krypto-Szene. Zur Nachricht

9. Zeit für einen Einstieg bei NVIDIA-Aktie? Morgan Stanley zeigt sich optimistisch vor den Zahlen

Morgan Stanley bleibt kurz vor den Quartalszahlen bei einer Kaufempfehlung für NVIDIA. Die US-Investmentbank hebt das Kursziel an und korrigiert ihre Umsatzprognosen nach oben. Zur Nachricht

10. Rheinmetall präsentiert neues Werk für Artilleriemunition

Mit einem neuen Werk für Artilleriemunition möchte der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Rolle als stärkster Hersteller von 155-Millimeter-Geschossen in der westlichen Welt festigen. Zur Nachricht