Aroundtown macht Gewinn im 1. Halbjahr und bestätigt Jahresziele

27.08.25 07:27 Uhr
Aroundtown erreicht Nettogewinn und hält an Zielen fest

Aroundtown hat im ersten Halbjahr dank moderater Mietsteigerungen und Kostenkontrolle die operativen Gewinne etwa stabil gehalten.

Unter dem Strich schrieb der Luxemburger Immobilienkonzern, der im MDAX notiert ist, schwarze Zahlen und profitierte dabei von deutlich höheren Bewertungs- und Verkaufsergebnissen

Die Ziele für das Gesamtjahr, die einen operativen Gewinn FFO I zwischen 280 und 310 Millionen Euro bzw 0,26 bis 0,28 Euro je Aktie vorsehen, bestätigte das Unternehmen.

Im Sechsmonatszeitraum Januar bis Juni erzielte Aroundtown einen operativen Gewinn FFO I von 150 Millionen Euro verglichen mit 154,1 Millionen im Vorjahr. Je Aktie lag dieser bei 0,14 Euro nach 0,14.

Der bereinigte operative Gewinn EBITDA betrug 501 Millionen Euro verglichen mit 502 Millionen.

Die Nettomieteinnahmen steigerte Aroundtown auf 591 Millionen Euro von 588 Millionen, auf vergleichbarer Basis betrug der Zuwachs den Angaben zufolge 3 Prozent.

Die Einnahmen aus Portfolio-Neubewertungen und Veräußerungsgewinnen kletterten auf 383,2 Millionen Euro nach einem Verlust von 593,2 Millionen im Vorjahr. Im Halbjahr wurde das Portfolio laut Mitteilung komplett neu bewertet.

Nach Steuern verdiente Aroundtown 578 Millionen Euro, verglichen mit einem Nachsteuerverlust von rund 330 Millionen im Vorjahr.

Je Aktie betrug der Gewinn 0,32 Euro nach einem Verlust von 0,30 Euro.

Die Verschuldung LTV senkte das Unternehmen auf 40 Prozent von 41 Prozent Ende März und 45 Prozent Mitte 2024.

Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO

Aroundtown bekommt zum Jahresende einen neuen Finanzchef. Wie der Luxemburger Immobilienkonzern mitteilte, hat sich CFO Ben David entschlossen, nach 17 Jahren als CFO von seiner Position zurückzutreten.

Nachfolger soll sein bisheriger Stellvertreter Jonas Tintelnot werden. Tintelnot, bereits seit drei Jahren Davids Stellvertreter, werde zum neuen CFO ernannt, wirksam zum Jahresende 2025, teilte Aroundtown mit. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werde David in der kommenden Zeit als Berater tätig bleiben.

DJG/uxd/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, Aroundtown SA

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
17.07.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
30.06.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
26.06.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
28.05.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
26.06.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
28.05.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
28.05.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
22.05.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
30.06.2025Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025Aroundtown SA NeutralUBS AG
28.05.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.05.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.03.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
10.02.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
27.11.2024Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen