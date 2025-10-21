DAX24.306 +0,2%Est505.692 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,47 +0,9%Gold4.263 -2,1%
Moskau: Zu früh, um über Außenministertreffen zu sprechen

21.10.25 11:49 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow hat Berichte zurückgewiesen, wonach das Treffen von Außenminister Sergej Lawrow und seinem US-Kollegen Marco Rubio vertagt worden sei. "Man kann nichts verschieben, worüber es keine Vereinbarung gab", sagte er der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Wir hatten weder eine ungefähre Vorstellung des Zeitpunkts noch des Ortes eines solchen Kontakts." Die Idee eines Treffens bestehe, aber es sei noch zu früh, über einen Termin zu sprechen.

Lawrow und Rubio haben am Vortag zur Vorbereitung eines möglichen Treffens von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg telefoniert. Zur weiteren Vorbereitung dieses Gipfels war ein Treffen der beiden Außenminister geplant.

Der Sender CNN meldete allerdings unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass dieses Treffen vorerst verschoben sei. Der Hintergrund sei unklar, eine Quelle habe aber berichtet, dass Rubio und Lawrow unterschiedliche Erwartungen zur Beendigung des seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Ukraine-Kriegs gehabt hätten.

Telefonat zwischen Trump und Putin

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó ist heute in Washington. Bei dem Besuch soll es ebenso um die Vorbereitung des Gipfeltreffens der Staatschefs gehen.

Einen Tag bevor er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus empfing, hatte Trump mit Putin telefoniert und danach angekündigt, dass er sich mit dem Kremlchef bald in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen wolle. Viele Fragen zu diesem möglichen Treffen, etwa der Zeitpunkt, sind bislang offen./ksr/DP/stw