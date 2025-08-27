Warten auf NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen freundlich -- Aroundtown im 1. Halbjahr mit Gewinn -- Netflix im Fokus

DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,76 +0,8%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.870 -0,2%Euro1,1620 -0,2%Öl67,20 -0,1%Gold3.379 -0,4%
27.08.25

Rheinmetall stellt neues Werk vor. EU-Politiker fordern Einsatz von Anti-Erpressungsgesetz gegen Trump.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex geriet am Dienstag unter Druck.

Der DAX eröffnete die zweite Sitzung der Woche bereits schwächer und rutschte anschließend weiter ins Minus. Im weiteren Verlauf konnte der Leitindex seine zeitweise starken Verluste jedoch etwas eingrenzen und beendete den Handel 0,50 Prozent leichter bei 24.152,87 Punkten.
Der TecDAX stieg ebenfalls tiefer ein, konnte sich im Handelsverlauf zeitweise knapp in die Gewinnzone vorkämpfen, verbuchte letztlich jedoch Abgaben von 0,28 Prozent auf 3.758,13 Zähler.

An den Finanzmärkten herrschte Zurückhaltung: Ein eskalierender Machtkampf um die US-Notenbank sowie neue Drohungen im Handelskonflikt mit China sorgten für Unsicherheit. Präsident Donald Trump will Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen und wirft ihr falsche Angaben in Hypothekenverträgen vor. Cook weist die Vorwürfe zurück und betont, Trump habe keine rechtliche Befugnis, sie abzusetzen.

Zudem drohte Trump China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, sollte die Versorgung der USA mit Magneten aus Seltenen Erden nicht gesichert sein. Gleichzeitig räumte er ein, dass solch drastische Schritte den Handel mit Peking massiv belasten könnten.

