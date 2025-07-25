PUMA-Aktie fast 16% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile
Die französische Milliardärsfamilie Pinault denkt Insidern zufolge über einen Verkauf ihrer Beteiligung am Sportartikel-Hersteller PUMA nach.
Werte in diesem Artikel
Die Familie erwäge mehrere Optionen und habe bereits mögliche Kaufinteressenten kontaktiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Familie Pinault hält über ihre Gesellschaft Artemis 29 Prozent der PUMA-Anteile. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr rund die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Nach den Neuigkeiten vom Montag sprang der PUMA-Kurs nach oben und lag via XETRA letztlich mit 15,96 Prozent im Plus bei 21,73 Euro.
Den anonymen Quellen zufolge haben die Pinaults und ihre Berater bereits bei Anta Sports und Li Ning ausgelotet, ob diese Interesse an den PUMA-Anteilen hätten. Außerdem hätten sie Sportbekleidungsanbieter aus den USA und Staatsfonds aus dem Nahen Osten gefragt.
/stw/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PUMA News
Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, Tooykrub / Shutterstock.com
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|31.07.2025
|PUMA SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|PUMA SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
|28.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|25.07.2025
|PUMA SE Verkaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|02.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen