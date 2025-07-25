DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,18 -1,9%Dow45.405 -0,5%Nas21.565 +0,3%Bitcoin96.291 -0,6%Euro1,1669 -0,5%Öl68,93 +1,7%Gold3.374 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko
Ausstieg bei PUMA?

PUMA-Aktie fast 16% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile

25.08.25 17:59 Uhr
PUMA-Aktie mit 16% Kurssprung: Milliardärsfamilie prüft Verkauf von 29-Prozent-Anteil an PUMA | finanzen.net

Die französische Milliardärsfamilie Pinault denkt Insidern zufolge über einen Verkauf ihrer Beteiligung am Sportartikel-Hersteller PUMA nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,21 EUR 2,43 EUR 12,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Familie erwäge mehrere Optionen und habe bereits mögliche Kaufinteressenten kontaktiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Familie Pinault hält über ihre Gesellschaft Artemis 29 Prozent der PUMA-Anteile. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr rund die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Nach den Neuigkeiten vom Montag sprang der PUMA-Kurs nach oben und lag via XETRA letztlich mit 15,96 Prozent im Plus bei 21,73 Euro.

Den anonymen Quellen zufolge haben die Pinaults und ihre Berater bereits bei Anta Sports und Li Ning ausgelotet, ob diese Interesse an den PUMA-Anteilen hätten. Außerdem hätten sie Sportbekleidungsanbieter aus den USA und Staatsfonds aus dem Nahen Osten gefragt.

/stw/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG
02.07.2025PUMA SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
