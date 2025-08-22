Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko
Nach jüngsten Verlusten zeigen sich Rheinmetall & Co. wieder im Aufwind. Während geldpolitische Signale Rückenwind geben, könnten Friedensgespräche die Nachfrage dämpfen.
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder im Aufwind
Nachdem die Friedensgespräche im Russland-Ukraine-Konflikt wieder in den Hintergrund gerückt sind, gelingt es den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT, sich am Montag weiter zu stabilisieren. Schon am Freitag konnten die Papiere ihre Verluste wieder abschütteln.
Am Montag geht es im XETRA-Handel für die Anteilsscheine von Rheinmetall zeitweise um 1,26 Prozent auf 1.643,00 Euro nach oben. Die Papiere von RENK steigen derweil um 2,33 Prozent auf 59,83 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 1,39 Prozent höher bei 87,75 Euro notiert.
Positive Signale vs. geopolitisches Risiko
Die jüngsten Kurszuwächse von Rheinmetall werden vor allem durch geldpolitische Signale aus den USA befeuert, wie die Stuttgarter Zeitung erklärt. Fed-Chef Jerome Powell stellte für den Herbst Zinssenkungen in Aussicht - niedrigere Finanzierungskosten könnten auch Investitionen in die Rüstungsindustrie erleichtern und stützen neben Rheinmetall weitere Branchenwerte.
Zudem setzte das Unternehmen selbst neue Akzente: Vorstandschef Armin Papperger kündigte an, das Rüstungsgeschäft noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken, um international wettbewerbsfähiger zu werden und neue Märkte zu erschließen.
Ein Restrisiko bleibe jedoch die geopolitische Entwicklung. Friedensgespräche könnten die Nachfrage nach Rüstungsgütern dämpfen, doch Experten gehen angesichts hoher Verteidigungsbudgets vieler Staaten von einer anhaltend soliden Auftragslage aus.
HENSOLDT, Postmodern Studio / Shutterstock.com
Alle: Alle Empfehlungen