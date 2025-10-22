Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.803,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1.803,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.840,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.810,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.990 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 2.008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 10,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,28 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,37 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.174,44 EUR.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,55 EUR je Aktie aus.

